Польша проверит дестабилизирующее влияние продуктов с Украины

Матеуш Моравецкий рассказал о том, что Варшава отправит запрос с требованием проверки к Еврокомиссии.

Польские власти намерены проверить дестабилизирующее влияние украинских продовольственных продуктов, которые поступают на внутренний рынок в страну. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с местными журналистами сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Чиновник выступил во время своего рабочего визита на территорию Мазовецкого воеводства.

Мы хотим надежным способом проверить влияние этих [украинских] продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка в будущем. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава польского правительства уточнил, что в руководство Европейской комиссии будет оперативно направлен запрос от Варшавы с просьбой проверить нарушения рыночных правил при сельскохозяйственных поставок с Украины таких товаров, как яйца, куриное мясо и молочные товары.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info