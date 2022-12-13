В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО

Матеуш Моравецкий чиновник вылетел из Варшавы в США.

Создаваемые на территории Польши склады с вооружением НАТО будут хранить тысячи единиц западной военной техники. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделал глава правительства республики Матеуш Моравецкий. Чиновник выступил перед СМИ в преддверии своего вылета с рабочим визитом в США. Он пояснил, что страна создает у себя "логистический тыл" восточного фланга НАТО.

В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что начале строительства базы материального обеспечения американских войск в Повидзе Великопольского воеводства на прошлой неделе общественности сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Экс-министр обороны Польши Земке: Варшаве дают старую технику взамен поставленной Киеву.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka