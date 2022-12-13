Экс-министр обороны Польши Земке: Варшаве дают старую технику взамен поставленной Киеву

Эксперт рассказал о потерях Варшавы в вопросе самообороны страны.

Бывший руководитель польского министерства по обороне Януш Земке заявил о том, что стране приходится восполнять отправленное Вооруженным силам Украины оружие не самой подходящей для этого западной техникой. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местной радиостанции RMF24. Эксперт пояснил, что от Варшавы киевский режим получил около 25 процентов польской тяжелой техники.

Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет. Януш Земке, экс-глава Минобороны Польши

Напомним, что Варшава передала для ВСУ боевые самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков немецкого производства Leopard 2, а также артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, БПЛА.

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Фото и видео: YouTube / RMF24