Моравецкий: Киев на средства Евросоюза и США приобретет в Польше 100 БТР Rosomak

Глава кабмина Польши рассказал о том, что ВСУ передадут деньги Варшаве из европейских и американских средств.

Украинские власти заказали у польских коллег сотню бронетранспортеров Rosomak. Соответствующее заявление премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сделал в рамках выступления на брифинге с местными журналистами. Глава правительства подчеркнул, что киевский режим произведет оплату за отправленную военную технику за счет получаемых Варшавой европейских денежных средств, а также из американских средств, которые поступают Украине.

Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что польский БТР Rosomak представляет из себя колесный бронетранспортер. Техника изготавливается на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p, конструкцию для котоой разработала финсккая компания Patria. В базовой версии машина вооружена пушкой с калибром 30 миллиметров.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info