Польша пригрозила Белоруссии остановкой железнодорожного сообщения

Комендант в письме настаивает на том, что на пограничном переходе регулярно случаются нападения. От них пострадали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу. По версии коменданта, атаки проводились с применением камней и шумовых гранат.

Власти Польши потребовали от Белоруссии стабилизировать ситуацию с мигрантами до 21 ноября. В противном случае, они намерены закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице. Об этом сказано на официальном сайте правительства.

Польская сторона недовольна присутствием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода. Варшава опасается за безопасность проходящего там железнодорожного движения. Как уточнили в правительстве, министр Польши Мариуш Каминьский дал поручение главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Белоруссия генералу Анатолию Лаппо.

Если Белоруссия никак не отреагирует на обращение Польши, то железнодорожное сообщение будет приостановлено. Комендант в письме настаивает на том, что на пограничном переходе регулярно случаются нападения. От них пострадали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу. По версии коменданта, атаки проводились с применением камней и шумовых гранат.

Ранее мы сообщили, что Эстония готова помочь Латвии в охране границы с Белоруссией.

Видео: Telegram / Варшавская русалка