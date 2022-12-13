Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2

Мариуш Блащак рассказал о развитии проекта "танковой коалиции".

Министерство по обороне Польши поставит Вооруженным силам Украины оставшиеся десять танков немецкого производства Leopard 2 на текущей неделе. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал глава профильного военного ведомства Мариуш Блащак. По словам чиновника, из 14 танков Варшавы уже четыре единицы находятся у киевского режима. Эксперт пояснил, что ранее Варшава и Берлин достигли соглашение в лице Блащака и Бориса Писториуса в том, что именно польская сторона будет отвечать за создание международной коалиции из тех стран, которые будут готовы передать ВСУ танки Leopard 2А4, а немецкая - Leopard 2А6.

Коалиция создана. Батальон сформирован. Мы ждем формирования батальона министром Писториусом. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Танковую коалицию, по словам Мариуша Блащака, сформировали восемь норвежских, восемь канадских, шесть испанских танков и машины поддержки танкового батальона, которые отправит Финляндия.

Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard.

Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika