Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard

Мариуш Блащак рассказал о вызове, стоящем перед немецкой и польской военной промышленностью.

Польша хочет создать сервисный хаб для ремонта и обслуживания переданных на Украину танков немецкого производства Leopard. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местнысми журналистами сделал министр по обороне Мариуш Блащак. Чиновник добавил, что на этом пункте также будут изготавливаться запчасти для этой тяжелой техники. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече с коллегой из Германии Борисом Писториусом.

Главное, о чем мы будем говорить, – малая доступность запчастей для танков Leopard. Я хочу от министра Писториуса, чтобы он повлиял на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для Leopard. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Мариуш Блащак пояснил, что рассчитывает на то, что ситуация дойдет до перелома и немецкий военный министр Борис Писториус сделает так, что оборонная промышленность ФРГ начет производство запчастей. Польская оборонная промышленность к этому изготовлению тоже готова,однако необходимая для этого документация остается на территории Германии. По мнению Варшавы, речь идет о вызове также для Канады.

Россия прекратила поставки нефти в Польшу.

Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika