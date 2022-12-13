Россия прекратила поставки нефти в Польшу

Варшава полностью готова к такому ходу дел.

Россия перестала поставлять нефть в Польшу. Об этом заявил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

По словам руководителя предприятия, Польша полностью готова к такому ходу дел. Даниэль Обайтек уверяет, что страна получала от России лишь 10 процентов сырья. Варшава найдет замену с других направлений.

Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия остановила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет. Даниэль Обайтек, глава Orlen

Напомним, что в январе истек действовавший ранее контракт Orlen с "Роснефтью". До конца 2024 года у компании Orlen действовует контракт с "Татнефтью". Поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам.

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