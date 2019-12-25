Польша попросила США пригласить ее в G20

Радослав Сикорский указал на темпы роста экономики в Варшаве.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил американского государственного секретаря Марка Рубио пригласить его страну в "Большую двадцатку" (G20). Соответствующее заявление европейский чиновник сделал журналистам по результатам переговоров с коллегой из Вашингтона в Майами. Местное новостного агентство PAP сообщило о том, что дипломат указал Госдепу США, что Варшава имеет на право стать членом саммита не только в качестве одной из 20 крупнейших экономических систем мира, но также и как государство, которое презентует политический и интеллектуальный аргумент. В последнем случае речь идет о т ом, что, по словам Сикорского, Польша успешно трансформировалась из плановой экономики в свободную. Дипломат указал, что теперь это может служить примером для подражания другим.

В связи с тем, что Польша вошла в клуб триллионных экономик, я просил, чтобы Соединенные штаты, занимая пост председателя в следующем году в группе G20, пригласили Польшу в этот круг. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Согласно сведениям от официальной статистики, в 2025 году экономика Польши впервые превысит отметку в один триллион долларов.

Фото: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny