Варшава выбрала нефть из арабского государства.

Польша отказалась от российской морской нефти. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на собственные источники. Иностранные специалисты рассказали, что Варшава закупила рекордное количество нефти у Саудовской Аравии. Эр-Рияд поставит заказчику 560 тысяч тонн топлива Arab Light. Таким образом стало известно, что европейская страна отдала предпочтение нефти из Саудовской Аравии, а не России.

Трейдеры рассказали, что в мае текущего года поставки из Саудовской Аравии, проходящие через Гданьск, останутся на прежнем уровне. Россия продолжит поставлять нефть по трубопроводам, так как стороны подписали долгосрочные контракты.

Напомним, что Саудовская Аравия нарастила объемы продаж собственной нефти в Италию, Турцию, Грецию и Францию за апрель 2020 года. Ранее эти заказчики традиционно считались российскими клиентами.

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