Польша не испугалась угроз Лукашенко о закрытии воздушного пространства

Польша не испугалась угроз занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии воздушного пространства. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на известного польского экономиста Славомира Маймана.
Недавно несколько стран ввели санкции в отношении Минска и запретили Лукашенко въезд на территорию своих государств. В ответ на введение санкций действующий президент решил припугнуть Европу.
Если они (Польша, Литва) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море.
- Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии
Майман подчеркнул, что Варшава почти отказалась от авиасообщения из-за пандемии. По его словам, 70% рейсов польских авиалиний отменены. Он подчеркнул, что Польша всегда может договориться с другими странами.
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Фото: pixabay
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