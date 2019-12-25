Польша не испугалась угроз Лукашенко о закрытии воздушного пространства

Бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций подчеркнул, что многие страны не пользуются белорусским воздушным пространством.

Польша не испугалась угроз занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии воздушного пространства. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на известного польского экономиста Славомира Маймана.

Недавно несколько стран ввели санкции в отношении Минска и запретили Лукашенко въезд на территорию своих государств. В ответ на введение санкций действующий президент решил припугнуть Европу.

Если они (Польша, Литва) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Майман подчеркнул, что Варшава почти отказалась от авиасообщения из-за пандемии. По его словам, 70% рейсов польских авиалиний отменены. Он подчеркнул, что Польша всегда может договориться с другими странами.

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