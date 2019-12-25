Трамп посетит город Кеноша, где продолжаются беспорядки

Накануне губернатор штата Тони Эверс попросил главу государства отменить поездку в эпицентр массовых беспорядков.

Президент США Дональд Трамп посетит город Кеношу в штате Висконсин, где продолжаются беспорядки. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

Эверс полагает, что Трампу не безопасно приезжать в штат. Кроме того, это замедлит преодоление разногласий и исправление ситуации на месте. Однако Дональд Трамп собирался быть в городе во вторник. В этой связи, комендантский час продлен.

Трамп написал, что должен был привлечь Национальную гвардию и отправить военных в Кеношу. По его словам, всего этого могло бы и не быть. Но это решение обернулось бы множеством смертей и ранений. Он благодарен правоохранителям и Национальной гвардии.

Ранее мы сообщили, что в США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками.