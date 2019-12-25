В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Дональд Трамп.
Трамп подчеркнул, что у властей "нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии". Кроме того, он считает, что кандидат демократов Джо Байден виноват в том, что "морально поддерживал" вандализм и беспорядки в стране.
Стратегия Байдена – это сдаться левой толпе… и дать им все рычаги контроля над властями США.
- Дональд Трамп, президент США
Затем политик отметил, что политика Байдена – это фашизм. Трамп призвал "остановить эту левую идеологию". По его утверждению, демократы промывают мозги молодежи и стараются внушить ей, что США – это страна, полная ненависти и расизма.
Во вторник Дональд Трамп собирался посетить город Кеноша в Висконсине. Местные власти попросили его не делать этого. Беспорядки в городе начались после того, как полиция несколько раз выстрелила в спину афроамериканцу.
Ранее мы сообщили, что США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.
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