Созданием регулятора занимается Минюст и Министерство внутренней безопасности для борьбы с "гражданскими беспорядками левых".

В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что у властей "нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии". Кроме того, он считает, что кандидат демократов Джо Байден виноват в том, что "морально поддерживал" вандализм и беспорядки в стране.

Стратегия Байдена – это сдаться левой толпе… и дать им все рычаги контроля над властями США. - Дональд Трамп, президент США

Затем политик отметил, что политика Байдена – это фашизм. Трамп призвал "остановить эту левую идеологию". По его утверждению, демократы промывают мозги молодежи и стараются внушить ей, что США – это страна, полная ненависти и расизма.

Во вторник Дональд Трамп собирался посетить город Кеноша в Висконсине. Местные власти попросили его не делать этого. Беспорядки в городе начались после того, как полиция несколько раз выстрелила в спину афроамериканцу.

Ранее мы сообщили, что США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.