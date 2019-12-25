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В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
Сегодня, 13:38
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В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками

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Созданием регулятора занимается Минюст и Министерство внутренней безопасности для борьбы с "гражданскими беспорядками левых".

В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что у властей "нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии". Кроме того, он считает, что кандидат демократов Джо Байден виноват в том, что "морально поддерживал" вандализм и беспорядки в стране.

Стратегия Байдена – это сдаться левой толпе… и дать им все рычаги контроля над властями США.

- Дональд Трамп, президент США

Затем политик отметил, что политика Байдена – это фашизм. Трамп призвал "остановить эту левую идеологию". По его утверждению, демократы промывают мозги молодежи и стараются внушить ей, что США – это страна, полная ненависти и расизма.

Во вторник Дональд Трамп собирался посетить город Кеноша в Висконсине. Местные власти попросили его не делать этого. Беспорядки в городе начались после того, как полиция несколько раз выстрелила в спину афроамериканцу.

Ранее мы сообщили, что США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.

Теги: оперативный штаб по борьбе с беспорядками, протесты, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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