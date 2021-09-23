Польша намерена разместить на восточной границе танки США

Поставки бронетехники из США обойдутся стране в 23 миллиарда долларов.

Глава польского министерства обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить на государственной границе купленные у Соединенных Штатов танки. Об этом он сказал в эфире "Польского радио".

По словам министра, военные машины планируется передислоцировать на восточную границу страны.

Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны/ Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Он уточнил, что бронетехника должна поступить в распоряжение Польши в следующем году. Это будут танки модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся государству в 23 миллиарда долларов.

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Видео: Youtube / Polskie Radio