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Польша намерена разместить на восточной границе танки США

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Поставки бронетехники из США обойдутся стране в 23 миллиарда долларов. 

Глава польского министерства обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить на государственной границе купленные у Соединенных Штатов танки. Об этом он сказал в эфире "Польского радио".

По словам министра, военные машины планируется передислоцировать на восточную границу страны.

Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны/

Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Он уточнил, что бронетехника должна поступить в распоряжение Польши в следующем году. Это будут танки модификации M1A2 Abrams SEPv3. Поставки обойдутся государству в 23 миллиарда долларов. 

Ранее президент Молдавии выступила за вывод войск РФ из Приднестровья.

Видео: Youtube / Polskie Radio

Теги: мариуш блащак, польша, танки abrams
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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