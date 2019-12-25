Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России

Петр Наимский объяснил, что это приведет к росту цен на энергоносители.

Польша намерена расторгнуть ранее заключенные с Россией контракты на поставку нефти. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Wnet сделал уполномоченный правительства в сфере стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Ранее власти страны говорили о том, что Варшава намерена полностью отказаться от энергетических носителей РФ до конца 2022 года.

Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально. Петр Наимский, омбудсмен по вопросам энергетики

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 миллионов тонн нефти ежегодно. Из этого объема примерно 60% является той нефтью, которая поступает из России. Отказавшись от этих ресурсов польские НПЗ понесут убытки, а изменения в поставках будут дорогостоящими. Наимский подчеркнул, что цена на энергоносители вырастет по крайней мере в кратковременной перспективе из-за необходимости поиска других источников нефти.

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Фото: YouTube / Radio WNET