Польский лидер сообщил о необходимости изолировать "агрессора".

Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с РФ, пока Москва не признает нарушения на Украине. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в рамках своего выступления перед журналистами на брифинге, который проводился в Киеве. Политик выступал совместно с лидерами Эстонии, Литвы, Латвии и президентом Владимиром Зеленским.

Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор. Анджей Дуда, президент Польши.

Эксперт подчеркнул, что в том случае, когда речь касается западных антироссийских санкциях и других средствах давления на напавшую сторону, то следует обращать внимание именно на исключающие санкции. По словам Дуды, именно они могут довести войну до конца, а также стать примером "что так делать нельзя, что это недопустимо". Польша призвала страны к абсолютно жесткому и решительному протесту против действий РФ. По мнению президента, власть России нельзя принимать.

Польша предъявила претензии в отношении нескольких российских дипломатических объектов.

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