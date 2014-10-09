Польша предъявила претензии в отношении нескольких российских дипломатических объектов

Посол Сергей Андреев рассказал о готовящемся ответе Варшаве.

Руководство Польши предъявило претензии Москве в отношении нескольких российских дипломатических объектов. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал посол России в Варшаве Сергей Андреев. Эксперт заметил, что в частности, спор касается средней школы, расположенной при посольстве.

Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного вчера объекта, используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы Сергей Андреев, посол РФ в Польше

Дипломат подчеркнул, что на текущий момент занятия по соображениям безопасности временно ведутся в дистанционном режиме, но для России этот объект необходим. В России эксперты изучают действия властей страны на предмет внедрения ответных мер. При этом Россия не спешит в "зеркальной" реакцией, но ответ рано или поздно последует.

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Фото и видео: Вконтакте / "Соловьев Live"