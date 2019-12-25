Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций

Петр Мюллер призвал Берлин ознакомиться с польским документом, в котором указаны все расчеты.

Власти Польши предпримут дальнейшие политические и юридические шаги по получению репараций от ФРГ. Об этом в рамках пресс-конференции с журналистами заявил официальный представитель местного правительства Петр Мюллер. Чиновник заметил, что Берлин должен ознакомиться с докладом, в котором эксперты привели все расчеты. Он не назвал конкретных сроков или дальнейших шагов Варшавы.

Доклад доступен. Посмотрим, какой будет реакция немецкой страны.. процедуры, связанные с получением военных репараций, очень сложные, они не урегулированы ни в каком кодексе. Петр Мюллер, пресс-секретарь кабмина Польши

Чиновник заметил, что в Варшаве рассчитывают на то, что немецкая сторона сделает соответствующие выводы польского доклада. В противном случае страна будет предпринимать формальные шаги на международной арене ради того, чтобы получить задолженность от Германии в будущем.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

