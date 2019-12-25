Польша оценила сумму ущерба от Германии во время Второй мировой войны в 1,3 трлн долларов

Ярослав Качиньский презентовал доклад о военных потерях Польши.

Польша оценила сумму ущерба от Германии во время Второй мировой войны в 1,3 триллиона долларов (или 6,2 триллиона злотых, если переводить в местную валюту). Соответствующее заявление перед местными журналистами в рамках брифинга сделал лидер правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Политик пояснил, что данная выплата станет репарацией за ущерб, причиненный немцами стране. Он представил доклад о военных потерях.

Сумма, которая была представлена, как стоимость ущерба – это 6 триллионов 200 миллиардов злотых. Ярослав Качиньский, политик

Напомним, что власти Польши несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб, нанесенный фашистами во время Второй мировой войны. Для этого Варшава сформировала специальную парламентскую комиссию, которая занималась подсчетами. В Берлине упоминали, что не будут предоставлять никаких выплат Польше, так как уже выплатили достаточные суммы. При этом в ФРГ не ставят под сомнение отказ Польши от репараций 1953 года.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт