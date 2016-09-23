Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС

Премьер-министр Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в Евросоюзе. Соответствующее заявление чиновник сделал по завершению встречи с лидерами балтийских правительств, которая состоялась в Копенгагене. Матеуш Моравецкий пояснил журналистам, что инициатива Варшавы находится "в хорошей почве". Предложение чиновник уже обсудил с коллегами из Дании, Финляндии и Эстонии. Эти страны согласились с тем, что в ЕС требуются изменения по вопросу формирования цен, чтобы регион мог не зависеть от российского природного газа и других энергоносителей.
Поэтому изменение формирования цен энергии в ЕС, в том числе электроэнергии – первое и необходимое условие для того, чтобы довести до снижения цен. Я верю, что вскоре мы доработаем новые ценовые механизмы.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
По словам председателя польского правительства, кульминационным моментом в вопросе того, в каком направлении движется ЕС, будет ближайший саммит стран-участниц Евросоюза.
В Польше сообщили, что примут на 2023 год "бюджет на трудные времена".
Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
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