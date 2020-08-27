Польша намерена направить Украине пакет военной помощи на €100 млн

Владислав Косиняк-Камыш указал на поддержку Киева.

Варшава подготовила для киевского режима очередной пакет военной помощи в размере 100 миллионов евро. Такие сведения подтвердил в эфире местной радиостанции Radio Zet министр национальной обороны в республике Владислав Косиняк-Камыш. Иностранный чиновник не стал отвечать на вопрос ведущей шоу о том, обязалась ли Польша на основании указанного соглашения об оборонном сотрудничестве выделить Украине помощь на уровне 0,25 процентов от собственного уровня ВВП.

У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче вооружений и техники на €100 млн. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Согласно сведениям от портала Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Киева порядка 4,5 миллиарда евро. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года.

В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET