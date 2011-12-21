Польша начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией 15 декабря

Старт проекта будет дан 15 декабря.

Польша построит забор на границе с Белоруссией. Об этом в эфире местного Польского телевидения сообщил сенатор от политической партии "Право и справедливость" Кшиштоф Мруз. Заместитель главы МВД Мачей Вонсик уточнил, что строительство начнется уже 15 декабря, а завершить проект специалисты должны кв первом полугодии 2022 года.

Напомним, что в начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки. Это препятствие не остановило беженцев из Ближнего Востока, которые регулярно его прорывают и пересекают территорию с ЕС. В связи с этой угрозой Варшава приняла решение о создании капитального сооружения. В длину оно будет 180 километров, в высоту - 5 метров. Конструкцию оборудуют камерами видеонаблюдения, а также датчиками движения. Стране строительство обойдется в более чем 400 млн долларов. Средства будут направлены из федерального бюджета.

Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы.

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