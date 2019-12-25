Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы

Мариуш Блащак рассказал о статистике за 18 ноября.

Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток незаконного массового пересечения государственной границы. Все вылазки иностранцев были пресечены спецслужбами Варшавы. Об этом в эфире местного телеканала Polsat рассказал глава Национальной обороны Мариуш Блащак. Чиновник заметил, что предыдущая ночь мало чем отличалась от прошлых.

Было несколько таких попыток...Это группы по несколько, несколько десятков человек. Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

По словам министра обороны, мигранты управляются силами белорусских спецслужб. Военные якобы подсказывают беженцам, какие следует выбирать места для вылазок и штурма границы. В Польше считают, что режим Александра Лукашенко проводит разведку территории, а также предоставляет беженцам предметы, которые в дальнейшем используются против польских силовиков.

В пограничной службе уточнили, что 18 ноября границу Польши из Белоруссии пытались пересечь 255 раз. Специалисты вынесли 45 постановлений о выезде с территории Польши.

В Минобороны Польши заявили о нескольких попытках мигрантов перейти границу ночью.

Фото: YouTube / Polskie Radio 24