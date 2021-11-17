Мариуш Блащак рассказал о том, как долго беженцы будут штурмовать границу.

В Минобороны Польши заявили о нескольких попытках мигрантов перейти границу ночью. Такое заявление глава оборонного ведомства Мариуш Блащак сделал в эфире местной радиостанции Польское радио. Чиновник уточнил, что беженцы делали вылазки группами на нескольких участках по границе Белоруссии и Польши.

Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице, но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

По мнению министра обороны Варшавы, ситуация на границе не будет решена в ближайшее время. Он призвал граждан готовиться к тому, что мигранты останутся на территории на протяжении многих месяцев. Он надеется, что речь не пойдет на года. В правоохранительных органах заметили, что в ночь на 17 ноября не было выявлено в районе Кузницы опасных ситуаций. Частично мигранты на белорусской стороне вернулись в лагерь. Часть беженцев кочует около пограничного перехода.

Комендант полиции Польши: белорусские силовики участвовали в атаке на границе.

Фото и видео: YouTube / Polskie Radio 24

