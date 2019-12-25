Комендант полиции Польши: белорусские силовики участвовали в атаке на границе

Ярослав Шимчик привел доказательства своей теории.

Комендант полиции Польши заявил, что белорусские силовики участвовали в атаке на государственной границе. Такое заявление Ярослав Шимчик сделал в эфире местного телеканала Polsat. Он заподозрил минские спецслужбы в активном планировании и проведении акции, в ходе которой беженцы напали на представителей Варшавы. Инцидент произошел накануне 16 ноября.

Офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции. Не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают. Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Ярослав Шимчик, главный комендант правоохранительных органов Польши

Чиновник заявил, что доказательством этой теории служит то, что мигранты были обеспечены светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Это оружие, как и обычные камни, беженцы использовали против польских силовиков. Эксперт также заметил, что атакующие были хорошо обучены и имели опыт столкновений. Шимчик считает, что активные лица прошли подготовку в Белоруссии, но на территории также присутствовали и сами сотрудники спецслужб. Их идентификацию произвести невозможно, так как многие носили маски.

Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов.

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