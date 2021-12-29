Проект обсуждается Варшавой и Киевом несколько лет.

Польша и Украина обсуждают строительство газопровода для передачи газа с запада на восток. Об этом на совместном брифинге глав правительств в Киеве журналистам сообщили Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль. Представитель Варшавы уточнил, что в настоящее время его страна уже поставляет Украине газ по данному направлению. Стороны имеют соответствующее соглашение.

Мы говорили с премьером о расширении пропускной способности с запада на восток как можно скорее, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польша готова передавать Украине небольшие объемы газа (0,3 млрд кубометров) в рамках контрактов по краткосрочным поставкам. Проект по расширению пропускной способности для голубого топлива разрабатывается на протяжении нескольких лет. Для этого необходимо построить интерконнектор и газопровод на украинской стороне. Протяженность инфраструктуры должна быть не менее 110 км.

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией.

Фото: Facebook / Кабінет Міністрів України