Глава Украины не привел подробности соглашения с Лондоном и Варшавой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией. Информацией глава государства поделился с местными парламентариями, выступая на пленарном заседании в Верховной Раде. Подробностей этого договора политик приводить на стал.

Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон должен 2 февраля посетить с официальным визитом Украину. Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уточнил прессе, что в стране в это время также будет находиться премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Предположительно, стороны будут подписывать оборонную декларацию.

Байден оценил свой разговор с Зеленским.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official