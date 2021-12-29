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Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией
Сегодня, 11:41
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Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

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Глава Украины не привел подробности соглашения с Лондоном и Варшавой.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией. Информацией глава государства поделился с местными парламентариями, выступая на пленарном заседании в Верховной Раде. Подробностей этого договора политик приводить на стал.

Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон должен 2 февраля посетить с официальным визитом Украину. Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уточнил прессе, что в стране в это время также будет находиться премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Предположительно, стороны будут подписывать оборонную декларацию.

Байден оценил свой разговор с Зеленским.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Теги: великобритания, верховная рада, владимир зеленский, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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