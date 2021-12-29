Польша готова передать Украине легкие минометы

Глава кабмина Варшавы рассказал о поставках Киеву вооружения для роста национальной безопасности.

Власти Польши готовы передать Украине легкие минометы и другое оборонительное вооружение. Такое заявление на совместном брифинге с Денисом Шмыгалем сделал представитель Варшавы Матеуш Моравецкий.

Нужно готовиться к худшему: помощь для раненых, помощь в случае необходимости эвакуации части населения. Но первый сценарий - оборона украинского государства от агрессии, которая, надеюсь, не наступит. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава польского правительства уточнил, что страна готова оказать Киеву помощь как в области газа, так и в других экономических вопросах, гуманитарной поддержке. Денис Шмыгаль добавил, что Украина имеет сильную армию в том числе и благодаря партнерской помощи Польши. Варшава помогает в области безопасности. Моравецкий рассказал об оснащении ВСУ десятком артиллерийских боеснарядов, ПЗРК "Гром", легких минометов, разведывательных дронов.

Польша и Украина обсуждают строительство газопровода для передачи газа с запада на восток.

Фото: Facebook / Кабінет Міністрів України