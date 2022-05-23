Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.
Он отметил, что решение было принято 13 мая. Речь идет о разрыве так называемого "Ямальского договора", подписанного между Моской и Варшавой в 1993 году. Наимский добавил, что участок газопровода "Ямал-Европа" можно переориентировать на поставки из Германии.
Ранее премьер Польши призвал Осло поделиться частью доходов от нефти и газа.
Видео: YouTube / Polskie Radio
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