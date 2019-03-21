Премьер Польши призвал Осло поделиться частью доходов от нефти и газа

По мнению Моравецкого, сложившаяся ситуация является несправедливой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил норвежские власти поделиться частью доходов от экспорта нефти и газа. Об этом сообщили на портале РИА Новости сегодня, 22 мая.

По словам политика, дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа должна превысить 100 млрд евро. Об этом премьер заявил во время встречи с польской молодежью.

Моравецкий считает, что сложившаяся ситуация является несправедливой. Политик призвал Осло "немедленно поделиться" прибылью от продажи нефти и газа.

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