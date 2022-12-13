Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Ранее глава местного МВД Мариуш Каминьский дал распоряжение приостановить движение по одному из пунктов с 10 февраля.
Закрыли пограничный переход в "Бобровниках", - как вы знаете, исходя из небезопасных действий. Мы не исключаем закрытия пограничных переходов с Белоруссией.
Матеуш Моравецкий, глава польского правительства.
МИД Белоруссии полагает, что планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска носит антигуманный характер, а также дополнительно вредит предпринимательским контактам. В первую очередь ситуация негативно скажется на европейских компаниях-перевозчиках. Минск заявил решительный протест Варшаве из-за закрытия КПП на государственной границе.
Польша ждет согласования 10-го пакета санкций против РФ в течение двух недель.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
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