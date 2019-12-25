Польша добивается санкций против 13 предприятий оборонно-промышленного сектора РФ

Збигнев Рау заметил, что к позиции Польши подключились страны Балтии.

Польша добивается санкций против 13 предприятий оборонно-промышленного сектора России. Такое заявление по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, проводимом на уровне министров по внешней политике, сделал Збигнев Рау. Иностранец заметил, что ограничения должны затронуть предприятия, которые непосредственно связаны с теми подразделениями, которые принимают участие в специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующую инициативу в ЕС продвигает именно Варшава.

Наложить санкции на 13 субъектов ВПК сектора в России, работающие непосредственно с теми российскими подразделениями, которые сейчас действуют на Украине. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Збигнев Рау полагает, что данное постановление имело бы как экономическое, политическое, так и моральное измерение.

Глава МИД Чехии признал расхождения ЕС из-за новых санкций.

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