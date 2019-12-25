Глава МИД Чехии признал расхождения ЕС из-за новых санкций

Ян Липавский сообщил об отсутствии единства во взглядах в вопросе новых санкций в отношении РФ.

Глава МИД Чехии признал расхождения во взглядах внутри ЕС из-за новых санкций против РФ. Такое заявление перед европейскими журналистами сделал министр по внешней политике Ян Липавский по результатам встречи глав МИД ЕС. Страны обсуждали введение потенциального пятого санкционного антироссийского пакета.Он признал, что в Евросоюзе мнения коллег относительно ограничений из-за ситуации по Украине, не совпадают.

Пятый пакет точно в какой-то форме возникнет, но вопрос состоит в том, сколь обширным он будет. Не буду скрывать, что проявились разные взгляды. Есть государства, которые настроены более скептически или не хотят идти столь далеко. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Чиновник уточнил, что Чехия совместно с Польшей и странами Балтики выступили выступает за введение Евросоюзом максимально жестких санкций против РФ.

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