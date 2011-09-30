Полпред в Уральском ФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию

В окружении полпреда были выявлены случаи заболевания COVID-19.

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию. Об этом рассказали ТАСС в аппарате полпреда.

Якушев принял решение самоизолироваться после выявления в его окружении случаев заражения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что он продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном формате.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил о прохождении ревакцинации препаратом "Спутник Лайт". Российский лидер отметил, что после прививки чувствует себя хорошо - "нормальное состояние". Напомним, Путин привился от коронавируса препаратом "Спутник V" весной 2021 года.

Фото: kremlin.ru