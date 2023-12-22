Половина собравшихся в зале СБ ООН ушла перед выступлением постпреда Израиля

До Гилада Эрдана в зале СБ ООН говорил постпред Палестины.

Значительная часть делегатов, собравшихся в зале Совета Безопасности Всемирной организации, в четверг, 18 апреля, на голосование по резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена ООН, покинула встречу перед выступлением израильского постоянного представителя Гилада Эрдана.

Напомним, что ранее американцы заблокировали резолюцию о рекомендации к принятию Палестины в ООН. Гилад Эрдан выступал последним докладчиком после такого голосования, До него слово брала постоянный наблюдатель от Палестины Рияда Мансура. Сразу после того, как Гиладу Эрдану было предоставлено слово, примерно половина присутствовавших дипломатов в зале, в основном, являющихся представителями группы арабских государств, встала и покинула помещение штаб-квартиры. До этого момента свободных мест внутри зала почти что не было.

США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций, Telegram / TACC