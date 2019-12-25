Половине жителей Красносельского района вернули свет в дома

Диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения, рассказали в "Ленэнерго".

Более 50% потребителей, попавших в зону отключения в Красносельском районе, уже запитаны. Об этом вечером 27 декабря Piter.tv рассказали в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" .

Специалисты "Россети Ленэнерго" продолжают восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Задействованы 10 оперативных бригад, а также 24 дизель-генераторных установок. Диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения. – добавили в компании.

В МЧС уточнили, что в зоне отключения из-за аварии на подстанции "Сосновая поляна" попали 193 многоквартирных дома, в которых живет 19,8 тысяч человек, среди которых 3960 детей, добавили спасатели.

Вечером воскресенья в соцсетях рассказали, что в Красносельском районе из-за аварии наступил блэкаут – свет пропал в части кварталов на проспекте Ветеранов и других улицах.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" пояснили, что технологическое нарушение произошло на оборудовании в 10 кВ.

Фото: vk.com/spb_today