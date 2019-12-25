В зону отключения попали 193 многоквартирных дома.

Электричество в Красносельском районе готовятся вернуть к 21:00 27 декабря. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Там уточнили, что в Красносельском районе случилось аварийное отключение электроэнергии.

В зоне отключения из-за аварии на подстанции "Сосновая поляна" попали 193 многоквартирных дома, в которых живет 19,8 тысяч человек, среди которых 3960 детей, добавили спасатели.

Произошло отключение 8 секций на подстанции Сосновая поляна (17 мВт) в зону отключение попало 193 МКД с населением 19800 чел. в т.ч. 3960 детей, аварийные бригады проводят переподключения. Ориентировочное время восстановления 21:00 сегодня – отметили в МЧС.

Вечером воскресенья в соцсетях рассказали, что в Красносельском районе из-за аварии наступил блэкаут – свет пропал в части кварталов на проспекте Ветеранов и других улицах.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" пояснили и, что технологическое нарушение произошло на оборудовании в 10 кВ. Специалисты компании в настоящее время восстанавливают электроснабжение, потребителей подключают к резервным схемам электроснабжения.

Фото: vk.com/spb_today