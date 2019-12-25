В Красносельском районе из-за аварии наступил блэкаут – свет пропал в части кварталов на проспекте Ветеранов и других улицах. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях и районных сообществах.
В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" рассказали, что технологическое нарушение произошло на оборудовании в 10 кВ. Специалисты компании в настоящее время восстанавливают электроснабжение, потребителей подключают к резервным схемам электроснабжения.
Сколько домов осталось без электричества, пока не раскрывается.
Ранее мы сообщали о том, что авария на Торфяной дороге вызвала пробку: столкнулись каршеринг и такси.
Фото: vk.com/spb_today
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