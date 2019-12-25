Специалисты "Россетей Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение.

В Красносельском районе из-за аварии наступил блэкаут – свет пропал в части кварталов на проспекте Ветеранов и других улицах. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях и районных сообществах.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" рассказали, что технологическое нарушение произошло на оборудовании в 10 кВ. Специалисты компании в настоящее время восстанавливают электроснабжение, потребителей подключают к резервным схемам электроснабжения.

Сколько домов осталось без электричества, пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали о том, что авария на Торфяной дороге вызвала пробку: столкнулись каршеринг и такси.

Фото: vk.com/spb_today