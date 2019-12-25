Авария на Торфяной дороге вызвала пробку

Столкнулись каршеринг и такси.

Авария в Приморском районе Петербурга вызвала затруднение движения. О происшествии на Торфяной дороге рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Столкнулись два автомобиля – такси и каршеринг.

Я. Такси и каршеринг разложились на Торфяной дороге в сторону Савушкина. Пробка в обе стороны – написал очевидец в группе.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затруднение движения наблюдается на участке Торфяной дороги от Ситцевой до Школьной улицы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что на площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар.

Фото: vk.com/spb_today