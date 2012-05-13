Половина ампулы вакцины возмутила петербуржца

В комитете рассказали, что в одной ампуле содержатся две дозы, предназначенные для двух разных пациентов. Они также отметили, что существуют ампулы, в которых содержится пять доз препарата.

В субботу, 10 июля, петербуржец возмутился тем, что ему ввели половину ампулы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка".

В пункте вакцинации мужчина заметил, что новую ампулу вскрывают через одного. Житель Шушар посчитал, что во время вакцинации получил недостаточное количество препарата. По его словам, вакцинацию он проходил в поликлинике № 60 в Шушарах.

Издание обратилось за разъяснением в комитет по здравоохранению Петербурга. В комитете рассказали, что в одной ампуле содержатся две дозы, предназначенные для двух разных пациентов. Они также отметили, что существуют ампулы, в которых содержится пять доз препарата.

Недавно мы писали, что от коронавируса первично ревакцинировались 130 человек. В целом, за сутки первично от COVID-19 привились 21 533 человека, вторично вакцинировались 7168 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 041 564 человека, из них 748 624 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Piter.tv инфромировал, что ученый назвал главное отличие штамма коронавируса "Дельта". В интервью "РИА Новостям" доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, что вероятность инфицироваться данным вариантом вируса без ношения медицинской маски выше примерно в два раза минимум.

Фото: Piter.tv