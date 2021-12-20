Власти Петербурга начали закрывать пункты вакцинации

На сегодняшний день в городе осталось 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации.

Стало известно, что в Петербурге начали закрываться прививочные пункты от коронавируса в Петербурге. У оставшихся меняет режим работы. Об этом 11 марта рассказал ответственный за программу вакцинации в городе Дмитрий Ченцов в беседе с "Фонтанкой".

По словам Ченцова, в городе улучшилась эпидобстановка, поэтому изменили режимы работы отдельных стационарных и мобильных пунктов вакцинации, сократили их количество.

Так, на сегодняшний день в городе осталось 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации. Недавно было 190 стационарных и 39 мобильных.

Ранее эксперт "Телефона доверия" заявила о росте тревожности среди подростков Петербурга.

Фото: Piter.tv