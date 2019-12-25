Эксперт "Телефона доверия" заявила о росте тревожности среди подростков Петербурга

В первую очередь тревожность исходит от родителей.

В последнее время среди петербургских подростков значительно выросла тревожность. Об этом сообщила начальник отдела "Телефона доверия" Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" Ольга Ушакова на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперт отметила, что выросло число обращений подростков в службу "Телефона доверия". С каждым конкретным случаем работают отдельно. Одной из причин повышения тревожности являются события последних дней. Специалисты советуют подросткам ограничить количество поступающей информации. Кроме того, источником тревожности являются сами родители.

Ранее петербургский суд отправил на принудительное лечение жестоко убившего мать и дядю подростка.

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