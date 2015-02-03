Петербургский суд отправил на принудительное лечение жестоко убившего мать и дядю подростка

Его отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Красногвардейский суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу Дениса Федорова. Молодой человек обвиняется в убийстве своей матери и ее родного брата год назад. Его отправили на принудительное психиатрическое лечение, передают в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 10 марта.

Напомним, в середине января прошлого года в квартире на Шаумяна нашли тела женщины и мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве был задержан 17-летний сын погибшей, в тот же день он сознался, что совершил преступление на почве внезапной ссоры с дядей.

Подросток нанес не менее 16 ударов в область груди, живота и спины, отчего мужчина умер на месте. Мать попыталась заступиться за брата, и обвиняемый нанес ей не менее 20 ударов, женщина скончалась. На следующий день Федорова заключили под стражу.

Ранее отбывающий пожизненное наказание неонацист Воеводин подал в суд на "Почту России".

Фото: Piter.tv

