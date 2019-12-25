Полномочия администрации губернатора Петербурга были расширены

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, согласно которому администрация градоначальника получила новые задачи в области госнадзора и муниципального контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Как уточнили чиновники, поправки позволят выполнить требования федерального закона о госнадзоре и муниципальном контроле, оперативно управлять работой контрольных и надзорных органов в ситуации ограничения контрольных мероприятий, которые проводятся в отношении юридических и физических лиц.
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Фото: Piter.tv
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