Полномочия администрации губернатора Петербурга были расширены

Представители Смольного теперь занимаются сферой госнадзора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, согласно которому администрация градоначальника получила новые задачи в области госнадзора и муниципального контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как уточнили чиновники, поправки позволят выполнить требования федерального закона о госнадзоре и муниципальном контроле, оперативно управлять работой контрольных и надзорных органов в ситуации ограничения контрольных мероприятий, которые проводятся в отношении юридических и физических лиц.

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Фото: Piter.tv