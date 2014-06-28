Студентов приглашают на однодневную стажировку в Смольный

Стажировку посвятят вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Студенты и выпускники вузов могут пройти однодневную стажировку в Смольном. Заявки будут приниматься до 16 мая.

Со стажерами будут работать эксперты из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Молодые специалисты узнают, как устроено городское управление, и попробуют себя в роли государственных служащих. Мероприятие пройдет накануне Дня российского предпринимательства.

В программе посещение Центра развития и поддержки предпринимательства, посещение музейной экспозиции Смольного, деловая игра. Чтобы стать участником, нужно написать эссе на тему "Открой своё дело в Санкт-Петербурге: риски и возможности" и направить его вместе с электронной анкетой через специальную форму.

Фото: Piter.tv