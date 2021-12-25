Губернатору Петербурга решили расширить полномочия

Комитет территориального развития предлагает расширить полномочий губернатора Петербурга. Ведомство подготовила законопроект об изменении Устава Петербурга. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Рассказываем о самых значимых предложениях.

Одним из нововведений станет возможность выносить предупреждение и объявлять выговор главе внутригородского муниципального образования и главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. Если нарушения не будут исправлены в течение месяца после получения выговора или предупреждения, муниципала могут отправить в отставку. На данный момент губернатор может "увольнять" муниципальных депутатов, если у них нашли нарушения в документации о доходах и имуществе. Ранее Piter.tv рассказывал, как это происходит.

Также КТР предлагает исключить пункт о том, что один политик может быть губернатором не более двух сроков подряд. В этом случае региональное законодательство будет приведено в соответствие федеральному. В документе указывается право главы города досрочно распустить Законодательное собрание.

Правительству Петербурга хотят дать возможность вносить инициативы в ЗакС. Сейчас такая возможность есть не у всех.

Одно из предложений Комитета касается бюджета города. КТР предусматривает возможность проведения не только публичных слушаний, но и общественных обсуждений.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу не раньше 1 июня 2022 года.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов