Опубликован список новых проектов Marvel, которые выйдут в 2021 году

В их числе "Локи", "Черная вдова", "Человек-паук: Нет пути домой".

Больше года поклонники фильмов Marvel жили без нового контента. Поэтому в этом году компания порадует зрителей сразу несколькими новинками. Так, в 2021 году уже состоялась премьера сериалов "ВандаВижен" и "Сокол и Зимний Солдат". Piter.TV публикует полный список картин Marvel, которые выйдут в ближайшее время.

Так, сериал "Локи" про Бога обмана выйдет на Disney+ уже 11 июня. Действие развернется в альтернативной вселенной после событий, показанных в фильме "Мстители: Финал". Сюжет расскажет о приключениях персонажа Тома Хиддстона. Локи будет призван организацией хранителей времени, чтобы починить таймлайны, разрушенные после его приключений с тессерактом.

9 июля состоится премьера долгожданного фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картину переносили несколько раз, и вот уже этим летом она, наконец, доберется до кинотеатров.

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу столкнуться со своим прошлым. Ей придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к Мстителям. Она узнает об опасном заговоре, в который втянуты ее старые знакомые – Елена, Алексей и Мелина.

Релиз фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" состоится 3 сентября. Ожидается, что внедрение китайского супергероя в киновселенную Marvel станет хорошим шагом на пути завоевания любви зрителей в Китае. Организация "Десять колец" уже несколько раз упоминалась во многих фильмах студии, однако ее суть до конца так и не раскрыли.

"Вечные" выйдут в прокат 5 ноября. В картине снялся по-настоящему звездный актерский состав. Режиссером выступила оскароносная Хлоя Чжао ("Земля кочевников"). Подробности проекта до сих пор не раскрываются. Единственное, что известно, – действие развернется после щелчка Таноса.

17 декабря состоится долгожданная премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Зрители увидят на экране сразу двух полюбившихся актеров Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайера. По словам инсайдеров, "пауки" из других киновселенных будут работать вместе с персонажем Тома Холланда. Кроме того, к своим ролям вернутся Уиллем Дефо, Кирстен Данст и Дж. К. Симмонс.

Ранее мы писали, что триллер "Тихое место 2" получил высокие оценки кинокритиков.

Фото: ВКонтакте / Marvel