Полный список мероприятий ко Дню Победы в Выборге

Трансляция будет вестись в эфире Piter.TV.

В субботу, 9 мая, в Выборге состоятся торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Перечень всех событий предоставила администрация Выборгского района.

Праздник для горожан начнется с онлайн-трансляции церемонии возложения цветов. Представители администрации и общественные деятели почтят память героев на Южном кладбище, мемориале "Петровка", захоронении на 4 км Ленинградского шоссе, у стелы "Город воинской славы" и фотопанно "Бессмертный полк" с 13:00 до 15:00.

В 3 часа дня стартует традиционный автопробег. Машины проедут по главным улицам Выборга в течение 40 минут. Затем, в 15:45, начнется трансляция концерта "Победа...одна на всех". В ходе мероприятия прозвучат благодарности ветеранам, песни военных лет и современные композиции о Великой Отечественной войне. Юные артисты Выборгских театров зачитают работы участников акции "Письма благодарности солдатам в прошлое".

Концерт прервется Всероссийской минутой молчания в 19:00, после второй прозвучит песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы".

Отметим, что все перечисленные мероприятия будут транслироваться в эфире Piter.TV. Кроме того, их можно будет увидеть на официальном YouTube-канале пресс-службы МО "Выборгский район", с также в эфире Выборгской муниципальной компании.

Ранее мы рассказали о том, что в Селезнево появилась аллея памяти с портретами ветеранов.

Фото: Пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО