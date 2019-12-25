В Выборге готовятся к автопробегу в честь Дня Победы

Для участников будут введены новые правила в связи с эпидемией.

В день 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Выборге пройдет традиционный праздничный автопробег. В связи с эпидемией коронавируса, организаторы обеспечат дополнительные меры безопасности. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Так, все участники автопробега должны пройти предварительную регистрацию в социальной сети "ВКонтакте". Всего в мероприятии будет задействовано 20 автомобилей, в каждым из которых разместятся водитель и один пассажир. Участники должны быть обеспечены средствами личной защиты и не покидать транспортное средство во время мероприятия.

Наклейки и флажки на автомобиль будут выдавать 8 мая в МАУ "Дом молодежи" на улице Димитрова, дом 5, с 14:00 до 15:00.

Сбор участников состоится 9 мая в 14:30 на площади Выборгских полков. Колонна стартует от стелы "Выборг – город воинской славы" в 15:00 и начнет движение по маршруту ул. Крепостная – ул. Гагарина – пр-кт Победы – ул. Приморская – Ленинградское шоссе – ул. Северная – наб. 40-летия ВЛКСМ – наб. 30-го гвардейского корпуса – Петровская набережная – ул. Островная – ул. Шестакова – ул. Островная – Крепостной мост – наб. 30-го гвардейского корпуса – Рыночная площадь.

Автопробег будет сопровождаться комментированием с информацией об улицах Выборга и населенных пунктах Выборгского района в военное время. Кроме того, прозвучит музыка военных лет.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский замок украсили знаменем Победы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО (архив)