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Выборгский замок украсили знаменем Победы
Сегодня, 9:17
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Выборгский замок украсили знаменем Победы

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Город готов к празднованию 9 мая.

В Выборге проходят последние приготовления к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, баннеры и плакаты с официальной символикой праздника, а также композиция "Звезда Победы" были установлены еще в апреле. Над Выборгским замком водрузили алое знамя, символизирующее свержение фашистских захватчиков.

В пятницу, 8 мая, у воинского захоронения №33 появится конструкция из флагов.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные и спасатели привели в порядок захоронение в Таммисуо.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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