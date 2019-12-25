Выборгский замок украсили знаменем Победы

Город готов к празднованию 9 мая.

В Выборге проходят последние приготовления к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, баннеры и плакаты с официальной символикой праздника, а также композиция "Звезда Победы" были установлены еще в апреле. Над Выборгским замком водрузили алое знамя, символизирующее свержение фашистских захватчиков.

В пятницу, 8 мая, у воинского захоронения №33 появится конструкция из флагов.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные и спасатели привели в порядок захоронение в Таммисуо.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО